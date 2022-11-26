Оценено пребывание экс-генерала морской пехоты США в ЧВК «Вагнер»

Полковник запаса Кошкин: экс-генерал США не сможет перестроить батальон ЧВК по типу НАТО

Экс-генерал морской пехоты США не сможет перестроить батальон частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по типу и образцу НАТО, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил пребывание американца в ЧВК.

Экс-генерал США в ЧВК «Вагнер»

25 ноября предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в составе ЧВК есть граждане Финляндии, которые воюют в британском батальоне в составе «Вагнера». Командиром этого батальона является гражданин США, бывший генерал морской пехоты, добавил Пригожин.

«У Пригожина много специалистов из разных государств, о чем он уже говорил. Если иностранного гражданина устраивают условия работы в "Вагнере", то какая разница, из какой он страны. Главное, чтобы он выполнял поставленные перед ним задачи», — считает Кошкин.

При этом полковник запаса убежден, что бывший генерал США не сможет привнести что-то свое в ЧВК по традиционному признаку. Как говорил Петр I: «В чужой монастырь со своим уставом не лезут», добавил он.

Он не сможет перестроить свой батальон по образцу и подобию НАТО. Просто-напросто этот батальон не сможет выполнять в составе части задачи, которые выполняет весь «Вагнер» Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова

«Я не отрицаю, что у него есть собственный стиль, свои подходы, но не более того. За 300 лет самый лучший солдат в мире — это русский, советский и российский солдат. И никто в мире не может это опровергнуть. Я далек от мысли, что он чему-то глобальному может научить наших солдат. Он скорее сам учится», — заявил Кошкин.

Отличия армии России и США

Полковник запаса перечислил отличия российской армии и армии США. Он уверен, что они складываются, потому что уклад государств, демографический потенциал, следовательно, мобилизационный потенциал — разные.

«Это влияет и на возраст призывников. У нас призывают с 18 до 27 лет, а в США — с 17 до 42 лет. Также у нас есть такое понятие, как служба по контракту, — такие военные служат до 55, а где-то даже до 65, если здоровье позволяет. Принцип поступления на службу у нас тоже разный. В России он обязательный, а в США он добровольный. Потому что у них вся армия контрактная», — рассказал он.

Заметна разница и в постановке боевых задач, сообщил Кошкин. «Американцы, помимо того, чтобы выдать исходные данные, мотивируют и объясняют военным, для чего необходимо сделать ту или иную команду», — добавил он.

Еще одно очевидное отличие заключается в том, что ставка в обучении в России и США разные, сообщил Кошкин.

«У нас она ставится на надежность и простоту. Хотя все понимают, что сегодня век высокотехнологичного вооружения. Все рассчитано на то, чтобы в бою в состоянии стресса солдат смог выполнить сложную боевую задачу. Все инструкции расписаны очень просто и подробно. А американцы больше делают ставку на комфорт и на сложное оборудование, которое само решает многие задачи», — заключил Кошкин.

В конце сентября Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. По его словам, таким образом Москва ответила на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.