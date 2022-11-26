Александр Лукашенко выразил соболезнования родным Макея

Президент Белоруссии Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося главы МИД республики Владимира Макея. Об этом сообщает белорусское госагенство «БелТа».

Министр иностранных дел Белоруссии умер 26 ноября. Владимир Макей родился в 1958 году в Гродненской области СССР. Согласно данным из открытых источников, он окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, также обучался в Дипломатической академии МИД Австрии.

Политик занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 2012 года. Ранее он в течение четырех лет руководил администрацией президента республики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в МИД России потрясены новостью о смерти главы МИД Белоруссии. «В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — добавила дипломат.