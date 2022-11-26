Стало известно о состоянии Месси перед следующим матчем ЧМ-2022

Тренер сборной Аргентины Скалони заявил, что проблем с Лионелем Месси перед матчем ЧМ нет

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии нападающего Лионеля Месси перед матчем команды против Мексики на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова стали известны TyC Sports.

Тренер опроверг информацию, что Месси не тренировался 25 ноября, подчеркнув, что проблем с 35-летним футболистом нет. «Нам как никогда нужны все. Конечно, все будет нормально. Мы в этом не сомневаемся. Он в порядке и морально, и физически», — заявил Скалони.

22 ноября Аргентина проиграла Саудовской Аравии в первом матче группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 1:2. Единственный мяч в составе аргентинцев забил Месси, реализовав пенальти.

Сборная Аргентины замыкает турнирную таблицу группы С. Встреча с Мексикой пройдет 26 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени.