Британцы потребовали призвать к ответственности союзника по НАТО

Читатели Times ответили на отказ Бельгии передать Британии пресс для боеголовок

Читатели британского издания Times в Twitter ответили на отказ Бельгии передать Британии пресс для боеголовок и потребовали призвать к ответственности союзника по НАТО.

Пользователь @laplacian28 напомнил, что Бельгию освободили англичане, канадцы и американцы. Комментатор @mishegas указал на события Фолклендской войны, когда Бельгия отказалась поставлять боеприпасы: «Прошлое быстро исчезает: Бельгия забывает, что Великобритания вступила в Первую мировую войну, чтобы защитить ее».

«Пора вывести штаб-квартиру НАТО из Брюсселя. Бельгия всегда была одним из самых слабых звеньев в НАТО. Можем ли мы сыграть в лотерею со странами, которые не заслуживают защиты по Пятой статье?» — добавил @randymot4.

«Разве они не понимают, что этот сдерживающий фактор защищает и их? Значит, вам не нужно тратить миллиарды?», — задался вопросом @Grist8Grist.

Позицию британцев поддержали и сами бельгийцы. «Как бельгиец я считаю, что штаб-квартира НАТО должна быть вынесена из Брюсселя, я думаю, что это единственный способ заставить наших крайне некомпетентных политиков понять, что они мешают нашим союзникам по НАТО. Мы явно заслуживаем того, чтобы нас подвергли остракизму за эти неоднократные акты ненадежности», — написал @HooptyBooty.

Его соотечественник @Benjamin__Panza напомнил, что экспорт заблокировала «Партия зеленых», «собрание некомпетентных, безответственных и безмозглых людей, живущих в мире фантазий».

Ранее Times сообщило, что между Великобританией и Бельгией возник торгово-дипломатический конфликт после отказа Брюсселя передать своему союзнику по НАТО критически важное оборудование для сил ядерного сдерживания.

По данным издания, Лондону был нужен специализированный изостатический пресс высокого давления, используемый в ядерной промышленности. Между двумя европейскими странами возникла ссора, поскольку лицензия на экспорт, необходимая после Brexit, рассматривалась как формальность, однако заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине заблокировал сделку из-за своего отрицательного отношения к ядерному оружию.

