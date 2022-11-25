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07:08, 25 ноября 2022Мир

Две европейские страны поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок

Times: Британия и Бельгия поссорились из-за отказа Брюсселя передать изостатический пресс

Фото: Yves Herman / Reuters

Между Великобританией и Бельгией возник торгово-дипломатический конфликт после отказа Брюсселя передать своему союзнику по НАТО критически важное оборудование для сил ядерного сдерживания. Об этом пишет Times.

По данным издания, Лондону был нужен специализированный изостатический пресс высокого давления, используемый в ядерной промышленности. Такие изделия производит американо-бельгийская компания EPSI в Антверпене. Источник в правительстве Бельгии назвал производство «не имеющим аналогов в мире».

Такие прессы используются на предприятии в Олдермастоне, разрабатывающем, производящем и обслуживающем британские ядерные боеголовки. Между двумя европейскими странами возникла ссора, поскольку лицензия на экспорт, необходимая после Brexit, рассматривалась как формальность, однако заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине заблокировал сделку из-за своего отрицательного отношения к ядерному оружию.

Конфликт обострился после того, как Лондон пригрозил отменить заказ на поставку пулеметов бельгийской компанией FN Herstal стоимостью 600 миллионов евро.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах наложить вето на назначение британского министра обороны Бена Уоллеса на должность генсека НАТО, как и любого другого представителя Великобритании или Турции.

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Марина Совина
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