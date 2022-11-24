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18:59, 24 ноября 2022Мир

Макрон заблокировал назначение представителя Британии на должность генсека НАТО

Между Парижем и Лондоном возник конфликт из-за вето на назначение Уоллеса генсеком НАТО
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Ollie Millington / Rmv / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах наложить вето на назначение британского министра обороны Бена Уоллеса на должность генсека НАТО, как и любого другого представителя Великобритании или Турции. О гневе британских законодателей и назревающем конфликте между Парижем и Лондоном сообщает газета Daily Express (DE).

«Хотя англофобия Макрона разочаровывает, он по крайней мере последователен», — заявил изданию депутат от британской Консервативной партии Эндрю Бриджен.

Другие законодатели выразили надежду, что новый премьер-министр Риши Сунак сможет переубедить Макрона, который заблокировал Уоллеса и из-за которого начался конфликт между военными представителями Франции и Британии при НАТО.

Ранее стало известно, что помимо Уоллеса на роль кандидата на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее занимала должность министра иностранных дел страны.

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Виктория Кондратьева
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