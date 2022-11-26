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08:20, 26 ноября 2022Мир

Китай вновь зафиксировал антирекорд по числу случаев СOVID-19

Китай третий день подряд фиксирует антирекорд по числу случаев COVID-19 за весь период

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай третий день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, за прошлые сутки было выявлено 35 183 случая, большинство из них — бессимптомные. До этого максимум зафиксировали в четверг, 24 ноября, и пятницу, 25 ноября, когда сообщалось о 31 656 и 32 943 новых случаях. Ранее пик COVID-19 в Китае пришелся на середину апреля этого года.

Почти все зараженные являются бессимптомными носителями — 31 709 человек, еще у 3474 человек наблюдаются симптомы.

Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе показали, что повторное заражение коронавирусом увеличивает риск отказа органов и смерти. Риски были наиболее выражены в острой фазе заболевания, но оставались повышенными в постострой фазе в течение следующих шести месяцев.

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Марина Совина
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