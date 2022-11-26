Загитовой предложили перейти в парное катание

Тренер Тамара Москвина предложила фигуристке Алине Загитовой перейти в парное катание

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина предложила фигуристке Алине Загитовой перейти в парное катание. Ее слова приводит Telegram-канал «Фигурное катание на Первом».

«Алине понравилось, и она сказала "Вот мне бы так!" Я ее сейчас активно агитирую к нам приехать в Петербург» — сказала Москвина. Она пригласила Загитову и отметила, что в жизни всегда нужно что-то пробовать и не отказываться.

Ранее Загитова вспомнила странные ритуалы, которые у нее были во время спортивной карьеры. «Я просыпалась — мне надо было встать с левой ноги. На лед я тоже с левой ноги всегда вставала. Были всякие разные сумасшедшие суеверия. На чемпионате мира я все сделала наоборот — и выиграла его», — поделилась она.

Загитова прервала спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.