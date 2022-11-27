Макгрегор песней ответил на иск друга Лобова из-за виски

Боец MMA Конор Макгрегор опубликовал песню с оскорблениями в адрес Артема Лобова

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter ответил на иск друга Артема Лобова из-за бренда виски Proper No. Twelve.

Спортсмен опубликовал песню с оскорблениями в адрес бойца российского происхождения. «Артем — крыса», — несколько раз пропел Макгрегор.

23 ноября стало известно, что Лобов хочет отсудить у друга несколько десятков миллионов, который тот ему якобы задолжал за помощь в создании бизнеса по продаже напитка. Лобов требует у Макгрегора пять процентов доли от продажи контрольного пакета акций. Он настаивает на том, что идея создать бренд виски принадлежит ему.

Макгрегор — основатель бренда Proper Twelve. Продажи напитка стартовали осенью 2018-го. В апреле 2021 года он получил за продажу контрольного пакета акций компании 600 миллионов долларов.