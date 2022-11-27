В РФС обсудят вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Глава РФС Дюков заявил об обсуждении вопроса о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном выходе организации из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит РИА Новости.

«Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия — это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть», — заявил глава РФС. Он добавил, что вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет обсуждаться на ближайшем исполкоме организации.

25 ноября почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном переходе из УЕФА в АФК. «Один человек такое принять не может. Конференция не проводилась, поэтому ни о каком переходе речи сейчас не может быть», — заявил он.

28 февраля Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.