Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Япония
0:1
Завершен
Коста-Рика
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Зенит
0:0
Завершен
Спартак М
Фонбет Кубок России|Группа B
Бельгия
0:2
Завершен
Марокко
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа F. 2-й тур
Хорватия
1:1
1-й тайм
live
Канада
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа F. 2-й тур
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
19:23, 27 ноября 2022Спорт

В РФС обсудят вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Глава РФС Дюков заявил об обсуждении вопроса о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном выходе организации из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит РИА Новости.

«Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия — это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть», — заявил глава РФС. Он добавил, что вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет обсуждаться на ближайшем исполкоме организации.

25 ноября почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном переходе из УЕФА в АФК. «Один человек такое принять не может. Конференция не проводилась, поэтому ни о каком переходе речи сейчас не может быть», — заявил он.

28 февраля Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Планы России не продавать вводящим ценовой потолок странам ресурсы объяснили
В США рассказали о препятствии для активизации военных инспекций на Украине
В РФС обсудят вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола
В Москве машина выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми
Педиатр раскрыл принципы грамотного закаливания детей
Помощница Жукова прокомментировала информацию о его переходе в Счетную палату
Трамп обрушился с критикой на Канье Уэста из-за неудачного ужина в Мар-а-Лаго
Врач раскрыла простые способы не набрать лишний вес в холода
Политолог назвал имя возможного преемника Зеленского
В Лейпциге антиамериканский митинг закончился столкновениями с полицией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.