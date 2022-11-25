В РФС ответили на вопрос о возможном выходе из УЕФА

Почетный президент РФС Колосков заявил, что организация не будет выходить из состава УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ответил на вопрос о возможном выходе организации из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит РИА Новости.

Колосков опроверг такой исход событий. «Решение о переходе в другую конфедерацию принимает конференция Российского футбольного союза. Один человек такое принять не может. Конференция не проводилась, поэтому ни о каком переходе речи сейчас не может быть», — заявил он.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов оценил возможный переход из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). «Мы видим себя в семье Международной федерации футбола (ФИФА), в части УЕФА. И будем смотреть, как развивается ситуация», — заключил он и назвал разговоры о возможном переходе фантазиями.

28 февраля УЕФА и ФИФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.