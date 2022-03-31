В РФС оценили возможный переход из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола

В РФС назвали фантазиями разговоры о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола

Российский футбольный союз не рассматривает возможность перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в другие организации. Об этом заявил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов, слова которого приводит «Матч ТВ».

«Мы видим себя в семье Международной федерации футбола (ФИФА), в части УЕФА. И будем смотреть, как развивается ситуация», — рассказал Митрофанов. Функционер назвал разговоры о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) фантазиями и низко оценил вероятность подобного развития событий.

Митрофанов также отказался говорить о создании альтернативных международных соревнований. По его словам, никто из сборных-членов ФИФА не согласится принимать в них участие из-за угрозы исключения из федерации.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако предварительные слушания завершились в пользу ФИФА.