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12:34, 27 ноября 2022Мир

Лавров отменил визит в Белоруссию из-за смерти главы МИД Макея

В МИД России сообщили об отмене визита Лаврова в Белоруссию из-за смерти Макея

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров отменил визит в Белоруссию из-за смерти министра иностранных дел республики Владимира Макея. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Визит планировался 27-28 ноября. Как отмечается на сайте ведомства, о новых сроках поездки Лаврова и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно.

Ранее Лавров направил телеграмму с соболезнованиями супруге умершего главы МИД Белоруссии Владимира Макея. По словам дипломатов, скончавшийся министр был «истинным другом России», внесшим уникальный вклад в развитие сотрудничества Москвы и Минска.

О скоропостижной смерти белорусского министра иностранных дел стало известно в субботу, 26 ноября. Причины его кончины неизвестны до сих пор.

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Виктория Кондратьева
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