Сергей Лавров направил телеграмму супруге умершего главы МИД Белоруссии Макея

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил телеграмму с соболезнованиями супруге умершего главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Сообщение об этом появилось на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломатов, скончавшийся министр был «истинным другом России», внесшим уникальный вклад в развитие сотрудничества Москвы и Минска.

«Владимир Владимирович Макей навсегда останется в наших сердцах как человек широкой души и глубокой мудрости, блестящий профессионал, соратник и верный товарищ, снискавший любовь и уважение не только граждан своей страны, но и далеко за пределами Беларуси», — говорится в сообщении.

О скоропостижной смерти белорусского министра иностранных дел стало известно в субботу, 26 ноября. Причины его кончины неизвестны до сих пор.