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11:46, 27 ноября 2022Бывший СССР

Лавров направил телеграмму супруге умершего главы МИД Белоруссии

Сергей Лавров направил телеграмму супруге умершего главы МИД Белоруссии Макея

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил телеграмму с соболезнованиями супруге умершего главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Сообщение об этом появилось на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломатов, скончавшийся министр был «истинным другом России», внесшим уникальный вклад в развитие сотрудничества Москвы и Минска.

«Владимир Владимирович Макей навсегда останется в наших сердцах как человек широкой души и глубокой мудрости, блестящий профессионал, соратник и верный товарищ, снискавший любовь и уважение не только граждан своей страны, но и далеко за пределами Беларуси», — говорится в сообщении.

О скоропостижной смерти белорусского министра иностранных дел стало известно в субботу, 26 ноября. Причины его кончины неизвестны до сих пор.

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Алевтина Запольская
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