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13:16, 28 ноября 2022Спорт

Боксер Альварес пригрозил Месси избиением за оскорбление Мексики на ЧМ-2022

Боксер Альварес пригрозил Месси избиением за видео с лежащей на полу майкой Мексики на ЧМ
Сауль Альварес

Сауль Альварес . Фото: Kristian Carreon / Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес в Twitter пригрозил футболисту сборной Аргентины Лионелю Месси избиением за оскорбление Мексики.

«Вы видели, как Месси вытирает пол мексиканской майкой? Пусть Месси помолится богу, чтобы я не столкнулся с ним где-нибудь», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что хочет уважения для Мексики, а Месси его не проявил.

26 ноября защитник сборной Аргентины Николас Отаменди опубликовал видео из раздевалки команды во время празднования победы над Мексикой в матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. На видео сидящий на скамейке Месси поставил ногу на брошенную на пол футболку мексиканцев.

Сборная Аргентины одержала победу над Мексикой во втором туре чемпионата мира-2022 со счетом 2:0. Первый мяч команды забил Месси. Затем отличился полузащитник Энцо Фернандес.

После двух матчей Аргентина занимает второе место в группе С, набрав три очка. В последнем туре команде предстоит встретиться с Польшей, имеющей в активе четыре очка.

Анастасия Борисова
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