Сборная Аргентины победила Мексику на чемпионате мира-2022

Сборная Аргентины обыграла Мексику 2:0 на чемпионате мира-2022 благодаря голу Месси

Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Мексики во втором туре чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в группе C завершилась со счетом 2:0. На 64-й минуте встречи счет открыл форвард Лионель Месси. А на 87-й минуте ворота соперников поразил полузащитник Энцо Фернандес.

Игра против Мексики стала для Месси 21-й за сборную Аргентины на чемпионатах мира. Таким образом, он повторил рекорд Марадоны по количеству встреч в составе аргентинской команды в рамках мундиаля.

22 ноября Аргентина проиграла Саудовской Аравии в первом матче группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 1:2. Единственный мяч в составе аргентинцев забил Месси, реализовав пенальти. Мексика в этот же день сыграла вничью 0:0 с Польшей. На 58-й минуте матча арбитры назначили пенальти в ворота мексиканцев, однако капитан польской сборной Роберт Левандовски не смог его реализовать.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.