Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Тунис
0:1
Завершен
Австралия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Польша
2:0
Завершен
Саудовская Аравия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Торпедо
2:6
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
2:1
Завершен
Дания
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Аргентина
2:0
Завершен
Мексика
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
00:03, 27 ноября 2022Спорт

Сборная Аргентины победила Мексику на чемпионате мира-2022

Сборная Аргентины обыграла Мексику 2:0 на чемпионате мира-2022 благодаря голу Месси
Энцо Фернандес (слева) и Лионель Месси (справа)

Энцо Фернандес (слева) и Лионель Месси (справа). Фото: Molly Darlington / Reuters

Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Мексики во втором туре чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в группе C завершилась со счетом 2:0. На 64-й минуте встречи счет открыл форвард Лионель Месси. А на 87-й минуте ворота соперников поразил полузащитник Энцо Фернандес.

Игра против Мексики стала для Месси 21-й за сборную Аргентины на чемпионатах мира. Таким образом, он повторил рекорд Марадоны по количеству встреч в составе аргентинской команды в рамках мундиаля.

22 ноября Аргентина проиграла Саудовской Аравии в первом матче группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 1:2. Единственный мяч в составе аргентинцев забил Месси, реализовав пенальти. Мексика в этот же день сыграла вничью 0:0 с Польшей. На 58-й минуте матча арбитры назначили пенальти в ворота мексиканцев, однако капитан польской сборной Роберт Левандовски не смог его реализовать.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В России назвали виновных в энергетическом кризисе ЕС
Российский губернатор заявил о массовой выдаче паспортов ЕС жителям региона
Раскрыты правила посещения ресторанов в одном из российских городов
Товарную биржу в Египте решили открыть торгами российской пшеницей
Создан новый негормональный мужской контрацептив
На Украине заявили о дефиците оборудования для работы энергосистемы
В РПЦ заявили о необходимости Украине «приклеиться к кому-то»
Сборная Аргентины победила Мексику на чемпионате мира-2022
Власти Пскова заявили о попытках дронов НАТО нарушить госграницу
Захарова заявила о критическом числе российских дипломатов в некоторых странах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.