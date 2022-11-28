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01:00, 28 ноября 2022Ценности

Блогерша пожаловалась на критику хейтеров в адрес ее груди в откровенной одежде

TikTok-блогерша с большой грудью Лара станцевала на камеру в откровенном топе

Кадр: @bigb00biebible

Блогерша Лара (фамилия неизвестна) пожаловалась на критику, которую она получает от хейтеров в сети из-за своей большой груди и любви к откровенной одежде. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На опубликованных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @bigb00biebible предстала перед подписчиками в белом топе на широких бретелях, частично оголяющем ее бюст и живот. При этом юзерша исполняла танцевальные движения на камеру. «Почему ты всегда показываешь грудь, тебе не хватает внимания?» — привела она типичные замечания в свой адрес.

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Зрители поддержали девушку и поделились личным опытом в комментариях под постом. «Здорово осознавать, что ты не один с такими формами, и кто-то тоже страдает от хейта!», «Честно говоря, ваш блог придал мне уверенности в себе!», «Спасибо, что поделились», — написали они.

Ранее блогерша Дженнифер Уорнс назвала самые удобные фасоны бра для обладательниц большого бюста. Эксперт рекомендовала женщинам с пышными формами носить бюстгальтер-балконет на косточках, который обеспечивает должный уровень поддержки и не вызывает неприятных ощущений.

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Екатерина Ештокина
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