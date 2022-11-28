Большунов передал Клебо сообщение на норвежском языке и получил ответ

Лыжник Большунов поздравил Клебо с «Большим хрустальным глобусом» сезона-2022/2023

Российский лыжник Александр Большунов передал Йоханнесу Клебо сообщение на норвежском языке. Об этом сообщает TV2.

Большунов посчитал, что Клебо по силам выиграть все медали чемпионата мира. «Я поздравляю его с "Большим хрустальным глобусом" сезона-2022/2023», – написал Большунов на норвежском языке, используя переводчик.

Норвежец назвал сообщение неожиданным. «Мне как спортсмену досадно, что не все лучшие выходят на старт гонок, в том числе и Большунов, но сейчас ситуация такова, что это невозможно», — получил ответ россиянин.

На первом этапе Кубка мира в финской Руке Клебо победил в каждой из трех гонок. Сборная России отстранена от соревнований по решению Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение на турниры россиян. Генеральный секретарь организации Мишель Вион заявил, что речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира.