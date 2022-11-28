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16:05, 28 ноября 2022Спорт

Большунов передал Клебо сообщение на норвежском языке и получил ответ

Лыжник Большунов поздравил Клебо с «Большим хрустальным глобусом» сезона-2022/2023

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов передал Йоханнесу Клебо сообщение на норвежском языке. Об этом сообщает TV2.

Большунов посчитал, что Клебо по силам выиграть все медали чемпионата мира. «Я поздравляю его с "Большим хрустальным глобусом" сезона-2022/2023», – написал Большунов на норвежском языке, используя переводчик.

Норвежец назвал сообщение неожиданным. «Мне как спортсмену досадно, что не все лучшие выходят на старт гонок, в том числе и Большунов, но сейчас ситуация такова, что это невозможно», — получил ответ россиянин.

На первом этапе Кубка мира в финской Руке Клебо победил в каждой из трех гонок. Сборная России отстранена от соревнований по решению Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение на турниры россиян. Генеральный секретарь организации Мишель Вион заявил, что речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира.

Анастасия Борисова
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