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07:00, 28 ноября 2022Из жизни

Сотни полицейских тайно посмотрели запись сексуальных утех подозреваемой

Сотни сотрудников полиции Гонконга посмотрели ролик с сексуальными утехами подозреваемой

Фото: Shutterstock

В Гонконге полицейские тайно посмотрели запись сексуальных утех подозреваемой в оскорблении общественной нравственности. Об этом сообщает VICE.

Сотни сотрудников правоохранительных органов неправомерно получили доступ к делу женщины, которую задержали в июне. Тогда в сеть попал ролик, на котором запечатлена пара, занимавшаяся сексом на застекленном балконе многоквартирного дома. Вскоре были задержаны 36-летняя женщина и ее 30-летний любовник. Им грозит тюремное заключением на срок до семи лет.

Местные СМИ вскоре выяснили, что большое количество сотрудников полиции использовали внутреннюю сеть ведомства, чтобы без разрешения получить доступ к материалам дела. Они не только смотрели ролик, но и пересылали друг другу в мессенджерах фотографию женщины, сделанную после ареста.

В комментарии гонконгской газете Mingpao представители правоохранительных органов заявили, что произошедшее не является уголовным преступлением, так как полицейские действовали «из любопытства». По другой информации, меры против сотрудников не были приняты, так как нарушителей было слишком много, и в их число входили старшие офицеры.

На официальный запрос VICE World News представитель полиции Гонконга ответил, что против участников инцидента «были применены соответствующие дисциплинарные меры», однако не уточнил, как именно наказали полицейских.

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Руководитель Ассоциации по борьбе с сексуальным насилием в отношении женщин в Гонконге Линда Вонг заявила, что в 2021 году в Гонконге был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за публикацию фото и видео сексуального содержания без согласия участников записи. Она отметила, что сотрудники полиции прошли переобучение по новым правилам, и назвала шокирующим тот факт, что они нарушили законодательство.

Адвокат Альберт Вай Ху Н заявил, что неавторизованный доступ в сеть полицейского управления может быть приравнен к незаконному доступу к компьютеру лица с целью мошенничества. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Индии полиция обвинила крыс в исчезновении 600 килограммов конопли. Прокурор заявил, что в полицейском участке не было недоступного для грызунов места хранения.

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Никита Савин
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