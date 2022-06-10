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Женщину арестовали за секс на балконе собственной квартиры

South China Morning Post: в Гонконге женщину арестовали из-за секса на балконе

Фото: Shutterstock

В Гонконге 36-летнюю женщину арестовали за секс с любовником на застекленном балконе собственной квартиры. Об этом сообщает South China Morning Post.

16-секудный ролик, запечатлевший развлечения пары в квартире высотного здания, был, по всей видимости, снят из окна дома напротив. Сотрудники полиции задержали женщину, попавшую на видео, и теперь ищут ее партнера. Героиню ролика обвиняют в публичном оскорблении общественной нравственности. По этой статье ей грозит до семи лет лишения свободы. Женщина отказалась от дачи показаний.

Юрист Альберт Лук Вай-Хунь, к которому журналисты обратились за комментарием, заявил, что инцидент больше подходит под статью о непристойном поведении, по которой виновный может быть приговорен к полугоду тюрьмы и оштрафован на одну тысячу гонконгских долларов (около семи тысяч рублей). Специалист пояснил, что балкон является частной территорией, а значит, формально соитие происходило не в публичном месте, однако его могли наблюдать случайные зрители.

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Вай-Хунь также отметил, что лицу, разместившему ролик, грозит максимальное наказание в виде трех лет тюремного заключения и штраф в размере одного миллиона гонконгских долларов (более семи миллионов рублей).

В данный момент женщина освобождена под залог, но обязана явиться в полицию в июле. Расследование инцидента продолжается. Представитель полиции заявил, что в ближайшее время возможны новые аресты по делу.

Ранее беременная жительница Австралии призналась, что стала третьим человеком в отношениях женатых пар. Она занимается с ними сексом ради того, чтобы бороться со своим повышенным либидо.

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Рузанна Акмалтдинова
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