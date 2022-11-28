ФИФА открыла дело в отношении Федерации футбола Германии

ФИФА открыла дело в отношении DFB за неявку игроков на пресс-конференции

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Германии (DFB). Об этом сообщает AP.

Причиной стала неявка игроков немецкой сборной на обязательные пресс-конференции в преддверии матчей чемпионата мира-2022 в Катаре. Источник не смог назвать точной даты оглашения вердикта, однако уточнил, что DFB, вероятно, отделается небольшим штрафом.

Перед первым матчем группового этапа ЧМ-2022 с японцами футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото. Таким образом они опротестовали запрет на использование капитанской повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества. Команда проиграла Японии со счетом 1:2. В следующем матче немцы сыграли вничью с испанцами — 1:1.

После двух матчей в группе Е сборная Германии занимает четвертое место, набрав одно очко. В последнем матче группового этапа немцам предстоит сыграть с командой Коста-Рики.