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18:42, 23 ноября 2022Спорт

Сборная Германии объяснила акцию с закрытыми ртами перед матчем чемпионата мира

Сборная Германии закрыла рты руками перед матчем ЧМ из-за запрета на капитанские повязки

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Футбольный союз Германии (DFB) объяснил акцию сборной страны перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Японии. Заявление приводится в Twitter организации.

В DFB заявили, что хотели обратить внимание общественности на то, что им запретили использовать капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества. «Отказать нам в повязке — то же самое, что отказать нам в голосе. Вместе с другими странами мы хотели, чтобы наш голос был услышан. Вот почему этот посыл так важен для нас», — подчеркнули в союзе.

Перед матчем с японцами футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото. Команда проиграла японцам со счетом 1:2.

21 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) запретила игрокам носить радужные капитанские повязки с надписью One Love. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности. В ответ на это DFB заявил о намерении подать в суд на ФИФА и проверить законность их действий.

Анастасия Борисова
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