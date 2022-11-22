В Германии захотели подать в суд на ФИФА из-за запрета на радужные повязки на ЧМ

Футбольный союз Германии подаст в суд на ФИФА за запрет на радужную повязку капитана на ЧМ

В Футбольном союзе Германии (DFB) заявили о намерении подать в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на ношение радужной капитанской повязки на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает Bild.

«ФИФА запретила нам демонстрировать символ разнообразия и прав человека. Они объединили этот запрет с угрозами спортивных санкций», — сказано в заявлении представителя DFB Штеффана Симона. Он добавил, что организация обратится в Спортивный арбитражный суд, чтобы проверить законность действий ФИФА.

Ранее футболист сборной Англии Харри Кейн заявил, что разочарован решением ФИФА по использованию капитанских повязок One Love против дискриминации. «Это находится вне контроля нас, игроков», — заявил он, выразив надежду на то, что обсуждение этого вопроса продолжается.

Перед началом турнира ФИФА запретила игрокам носить символ One Love. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности.