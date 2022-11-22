Игрок сборной Англии оценил запрет ФИФА носить повязку против дискриминации

Форвард Кейн заявил, что его разочаровал запрет ФИФА носить повязку против дискриминации

Футболист сборной Англии Харри Кейн оценил запрет Международной федерации футбола (ФИФА) носить капитанскую повязку One Love против дискриминации на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Daily Mail.

«Решение было принято без нашего согласия, что разочаровало меня. Я пришел на стадион с повязкой, которую носил, но в итоге приняли иное решение. Это находится вне контроля нас, игроков», — заявил Кейн. Форвард понадеялся, что ФИФА и Футбольная ассоциация Англии продолжат обсуждение этого вопроса. Он добавил, что, несмотря на ситуацию, команда смогла сосредоточиться на игре и показать хороший результат.

21 ноября в матче группы В сборная Англии разгромила национальную команду Ирана. Встреча завершилась со счетом 6:2.

Перед началом турнира ФИФА запретила Кейну носить капитанскую повязку One Love. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности.