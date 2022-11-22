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10:47, 22 ноября 2022Спорт

Игрок сборной Англии оценил запрет ФИФА носить повязку против дискриминации

Форвард Кейн заявил, что его разочаровал запрет ФИФА носить повязку против дискриминации

Фото: Joel Marklund / Globallookpress.com

Футболист сборной Англии Харри Кейн оценил запрет Международной федерации футбола (ФИФА) носить капитанскую повязку One Love против дискриминации на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Daily Mail.

«Решение было принято без нашего согласия, что разочаровало меня. Я пришел на стадион с повязкой, которую носил, но в итоге приняли иное решение. Это находится вне контроля нас, игроков», — заявил Кейн. Форвард понадеялся, что ФИФА и Футбольная ассоциация Англии продолжат обсуждение этого вопроса. Он добавил, что, несмотря на ситуацию, команда смогла сосредоточиться на игре и показать хороший результат.

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21 ноября в матче группы В сборная Англии разгромила национальную команду Ирана. Встреча завершилась со счетом 6:2.

Перед началом турнира ФИФА запретила Кейну носить капитанскую повязку One Love. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности.

Дарья Коршунова
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