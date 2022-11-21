Сборная Англии разгромила Иран в первом матче чемпионата мира-2022

Сборная Англии разгромила Иран со счетом 6:2 в первом матче чемпионата мира-2022

Сборная Англии разгромила национальную команду Ирана в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Дохе на стадионе «Халифа» и завершилась со счетом 6:2. На 35-й минуте счет открыл полузащитник Джуд Беллингем. На 43-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Букайо Сака. На первой добавленной к первому тайму минуте довел счет до разгромного полузащитник Рахим Стерлинг.

Во втором тайме на 64-й минуте Сака оформил дубль. Через минуту отставание иранцев сократил нападающий Мехди Тареми. На 71-й минуте еще один мяч у англичан забил форвард Маркус Рэшфорд. На 90-й минуте отличился хавбек Джек Грилиш. На 12-й добавленной ко второму тайму минуте пенальти реализовал Тареми.

Перед матчем футболисты сборной Ирана отказались петь национальный гимн. Болельщики на трибунах встретили решение футболистов аплодисментами.

В следующем матче Англия встретится с США, а Иран — с Уэльсом. Обе встречи пройдут в пятницу, 25 ноября.