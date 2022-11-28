Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:05, 28 ноября 2022Из жизни

Убийца попросил друзей в соцсетях помочь ему избавиться от тела

New York Post: подросток убил девушку и в соцсетях попросил помочь ему избавиться от тела
Джошуа Купер, подозреваемый

Джошуа Купер, подозреваемый. Фото: Pennsylvania Crime Watch

Полиция в американском городе Бенсалем, штат Пенсильвания, арестовала подростка после того, как он убил девушку и обратился к друзьям в соцсетях с просьбой помочь ему избавиться от тела. Об этом сообщает New York Post.

В полицию обратились родители другой несовершеннолетней девушки. Они заявили, что их дочь получила в соцсети пугающее видеопослание от 16-летнего знакомого. Автор сообщил, что только что убил человека. Позже автора сообщения идентифицировали как Джошуа Купера.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

На записи убийца повернул телефон, чтобы показать окровавленные человеческие ноги, после чего попросил помочь ему избавиться от тела. Полицейские установили место жительства юноши и направились к нему. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, подозреваемый убежал. После этого полицейские зашли в дом и увидели на полу ванной комнаты девушку с огнестрельным ранением.

Детективы обратили внимание, что убийца пытался избавиться от улик. Вскоре после этого группа подкрепления разыскала и арестовала Купера. Ему предъявили обвинение в убийстве, хранении орудия убийства и подделке доказательств. Суд отказал Куперу в праве на залог и направил в тюрьму для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Бангалор, штат Карнатака, заручилась помощью мужа, чтобы избавиться от трупа умершего во время секса любовника. Во время полового акта у мужчины произошел эпилептический припадок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Под Харьковом произошли мощные взрывы
Гана победила Южную Корею на чемпионате мира
В российском городе после падения крана погиб крановщик
Российская блогерша назвала пять «колхозных» вещей на зиму
Россиянин насмерть затоптал двух новорожденных щенков
Тодоренко раскрыла базовое правило совмещения родительства и работы
На Гавайях проснулся крупнейший в мире действующий вулкан
В Азербайджане отремонтируют место заключения Сталина
На участке у россиянина обнаружили останки двух убитых женщин и одного мужчины
Информацию о проверке советом «Золотой маски» своего эксперта опровергли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.