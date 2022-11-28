Убийца попросил друзей в соцсетях помочь ему избавиться от тела

New York Post: подросток убил девушку и в соцсетях попросил помочь ему избавиться от тела

Полиция в американском городе Бенсалем, штат Пенсильвания, арестовала подростка после того, как он убил девушку и обратился к друзьям в соцсетях с просьбой помочь ему избавиться от тела. Об этом сообщает New York Post.

В полицию обратились родители другой несовершеннолетней девушки. Они заявили, что их дочь получила в соцсети пугающее видеопослание от 16-летнего знакомого. Автор сообщил, что только что убил человека. Позже автора сообщения идентифицировали как Джошуа Купера.

На записи убийца повернул телефон, чтобы показать окровавленные человеческие ноги, после чего попросил помочь ему избавиться от тела. Полицейские установили место жительства юноши и направились к нему. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, подозреваемый убежал. После этого полицейские зашли в дом и увидели на полу ванной комнаты девушку с огнестрельным ранением.

Детективы обратили внимание, что убийца пытался избавиться от улик. Вскоре после этого группа подкрепления разыскала и арестовала Купера. Ему предъявили обвинение в убийстве, хранении орудия убийства и подделке доказательств. Суд отказал Куперу в праве на залог и направил в тюрьму для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Бангалор, штат Карнатака, заручилась помощью мужа, чтобы избавиться от трупа умершего во время секса любовника. Во время полового акта у мужчины произошел эпилептический припадок.