Захарова припомнила Кулебе его шутку из-за учащения случаев домашнего насилия

Захарова припомнила Кулебе его шутку на фоне учащения случаев домашнего насилия на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе неудачную шутку на фоне роста числа случаев домашнего насилия на территории республики. Сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

«Помню, как Кулебище (Дмитрий Кулеба) радовался холодку и говорил, что все будут заниматься любовью. Не вышло почему-то. Собственно, как и ничего из того, что обещал киевский режим. Или у них такая любовь?» — задалась вопросом российский дипломат.

Накануне глава МВД Украины Денис Монастырский раскрыл данные, согласно которым в стране из-за отключения электроэнергии в домах участились случаи домашнего насилия, выросло число обращений на горячие линии. «Насилие не должно переноситься на близких и родных. Это важно для понимания нас как независимой полноценной нации», — подчеркнул министр.

Ранее в ноябре Кулеба, комментируя российские удары по критической инфраструктуре Украины, заявил, что сейчас как раз лучшее время для граждан, чтобы «заниматься любовью и наслаждаться жизнью».