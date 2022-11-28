Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:56, 28 ноября 2022Мир

Захарова припомнила Кулебе его шутку из-за учащения случаев домашнего насилия

Захарова припомнила Кулебе его шутку на фоне учащения случаев домашнего насилия на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе неудачную шутку на фоне роста числа случаев домашнего насилия на территории республики. Сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

«Помню, как Кулебище (Дмитрий Кулеба) радовался холодку и говорил, что все будут заниматься любовью. Не вышло почему-то. Собственно, как и ничего из того, что обещал киевский режим. Или у них такая любовь?» — задалась вопросом российский дипломат.

Накануне глава МВД Украины Денис Монастырский раскрыл данные, согласно которым в стране из-за отключения электроэнергии в домах участились случаи домашнего насилия, выросло число обращений на горячие линии. «Насилие не должно переноситься на близких и родных. Это важно для понимания нас как независимой полноценной нации», — подчеркнул министр.

Ранее в ноябре Кулеба, комментируя российские удары по критической инфраструктуре Украины, заявил, что сейчас как раз лучшее время для граждан, чтобы «заниматься любовью и наслаждаться жизнью».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили о подготовке США к конфликту с Россией на Украине
Задержанного сына губернатора Красноярского края выпустили под домашний арест
103-летняя женщина раскрыла главный секрет своего долголетия
Модель SSJ-New с российскими двигателями испытали
В России возник дефицит строителей
Россияне раскрыли планы на новогодние премии
Власти Энергодара оценили сообщения о планах России покинуть ЗАЭС
Захарова припомнила Кулебе его шутку из-за учащения случаев домашнего насилия
Названы российские меаполисы с самыми дешевыми новостройками
Российский депутат пойдет под суд за небрежное хранение оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.