Известный автопроизводитель выпустит собственный смартфон

Китайский автопроизводитель Nio анонсировал выпуск собственного смартфона

Китайская автомобильная компания Nio анонсировала выпуск собственного смартфона, который будет оптимизирован для работы с электрокарами. Об этом сообщает издание Carnewschina.

Генеральный директор известного китайского автопроизводителя Уильям Ли заявил, что компания намерена произвести смартфон. Руководитель Nio объяснил, что присутствующие на рынке устройства не способны дать доступ к функциям электромобилей китайского бренда. По словам Ли, в этой связи владелец машины теряет доступ ко многим опциям.

В частности, руководитель Nio отметил, что популярные на рынке смартфоны Apple также не способны решить проблему автовладельцев. По словам Уильяма Ли, это связано с тем, что автомобили Nio для связи используют технологию mmW, которую не поддерживают iPhone.

В корпорации уточнили, что первый интегрированный в автомобильную экосистему смартфон появится в 2023 году. Стоимость модели составит не более 7000 юаней, или около 60 тысяч рублей. Судя по всему, телефоны будут соответствовать внешнему виду автомобилей серии Nio. Журналисты Carnewschina не смогли выяснить, будет ли компания комплектовать телефонами свои электрокары или потребитель должен будет приобрести девайс отдельно.

Ранее Илон Маск допустил возможность создания Twitter собственного смартфона. По словам владельца сервиса микроблогов, это может случиться, если приложение Tiwtter уберут из магазинов приложений iPhone и Android.