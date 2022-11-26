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02:10, 26 ноября 2022Наука и техника

Маск пообещал сделать смартфон собственного производства

Маск сделает свой смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений iPhone и Android

Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск в своем Twitter пообещал, что если социальную сеть уберут из основных магазинов приложений iPhone и Android, он сделает смартфон собственного производства.

Пользовательница Twitter обратилась к миллиардеру с предложением сделать свой гаджет, если соцсеть окажется недоступной на других устройствах.

«Я верю в то, что этого не произойдет, однако, да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон», — написал он.

Ранее стало известно, что Маск возобновил увольнения сотрудников Twitter вопреки данным ранее обещаниям и заверениям на общем собрании 21 ноября, что увольнять больше никого не будут.

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Марина Совина
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