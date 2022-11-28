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12:27, 28 ноября 2022Среда обитания

Возможности льготной ипотеки в России захотели расширить

«Ъ»: в России могут разрешить покупку жилья у ЗПИФ с помощью льготной ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Возможности льготной ипотеки в России в случае ее продления после 2022 года захотели расширить. С помощью этой кредитной программы гражданам могут разрешить покупать жилье у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минфин.

Подобную возможность предлагают добавить также для заемщиков по семейной, дальневосточной и IT-ипотеке. Ведомство рассчитывает, что так получится увеличить объемы ввода жилья за счет расширения состава его застройщиков и продавцов, которые участвуют в льготных программах. Уточняется, что девелоперы давно создают фонды для привлечения коллективных инвестиций в свои проекты, однако пока механизм покупки жилья у ЗПИФов не пользуется популярностью.

По словам руководителя группы инвестиционного анализа Accent Capital Игоря Талалова, проект направлен на увеличение привлекательности коллективных инвестиций. Региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев пояснил, что при обычной покупке жилья приходится вносить его полную стоимость, а «вход» в паи ЗПИФа, как правило, стоит значительно меньше. «Инвестор приобретает долю в праве собственности на имущество, составляющее проект, а после реализации квартир прибыль распределяется между инвесторами», — добавил эксперт.

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Талалов отметил, что купивший квартиру в строящемся доме ЗПИФ, как правило, ждет окончания работ и продает жилье — при более ранней реализации объекта необходимо уплатить НДС. «Если льготные программы будут распространены на такие сделки, то фонд будет иметь равные условия с застройщиком после ввода объекта в эксплуатацию», — заявил специалист.

Так, покупатель будет приобретать квартиру уже на вторичном рынке, поскольку между ЗПИФом и гражданином будет заключаться договор купли-продажи, уточнил эксперт. По словам Талалова, отложенный спрос на квартиры будет реализовываться после завершения строительства — и обеспечивать его финансирование (перечислять средства на эскроу-счета, от наполнения которых зависит стоимость проектного финансирования) будут не отдельные россияне, а ЗПИФы.

Ранее в Минфине заявили, что не видят необходимости продлевать в России программу льготной ипотеки на новостройки со ставкой семь процентов годовых. Позднее в Минстрое выступили за пролонгацию госкредитов, так как они позволят сохранить существующий баланс спроса и предложения на первичном рынке. В ведомстве уточнили, что окончательное решение по прекращению или сохранению программы в 2023 году будет принимать президент.

Нина Ташевская
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