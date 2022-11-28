Токаев заявил о наличии вопросов к России

Токаев заявил, что у Казахстана и России есть требующие переговоров вопросы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношениях республики с Россией есть требующие переговоров вопросы, но Астана не драматизирует ситуацию. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, речь идет о газовой сфере. Он отметил, что президент России Владимир Путин знает о наличии нерешенных вопросов.

«Я только что сказал Владимиру Владимировичу, что такие вопросы имеются. Они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы. И я уверен, что мы достигнем соответствующих договоренностей», — сказал Токаев.