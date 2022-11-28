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16:13, 28 ноября 2022Бывший СССР

Путин и Токаев подписали декларацию к 30-летию дипломатических отношений

Путин и Токаев подписали декларацию к 30-летию дипломатических отношений РФ и Казахстана

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Москве подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Токаев прибыл в Россию вечером в воскресенье, 27 ноября. Его визит стал первым после переизбрания на пост главы государства.

Выборы президента Казахстана состоялись 22 ноября. Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным ЦИК, явка по стране составила 69,44 процента. 26 ноября состоялась процедура инаугурации, казахстанский лидер принял присягу и официально вступил в должность.

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Алевтина Запольская
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