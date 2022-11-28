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09:16, 28 ноября 2022Мир

В посольстве США в Москве раскрыли тему переговоров глав ЦРУ и СВР в Анкаре

Глава посольства США Руд: главы ЦРУ и СВР не обсуждали Украину на переговорах в Анкаре
Уильям Бернс

Уильям Бернс . Фото: Al Drago / Reuters

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не обсуждали Украину на переговорах, которые состоялись в Анкаре 14 ноября. Об этом заявила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд, передает РИА Новости.

По ее словам, предметом обсуждения стало управление ядерными рисками.

«У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой. Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал», — сказала Руд.

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Василий Мека
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