МИД назвал контакты СВР и ЦРУ в Турции инициативой американцев

Замглавы МИД Рябков: контакты СВР и ЦРУ в Анкаре были инициативой американской стороны

Россия не может рассказать, о чем говорили главы СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс 14 ноября в Анкаре, однако может заверить, что встреча прошла по инициативе американской стороны. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI.

«Вопросы, которые там обсуждались, носят чувствительный характер», — добавил он.

Переговоры состоялись в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун затем рассказал, что стороны обсуждали «угрозы международной безопасности», в том числе опасность применения ядерного оружия.

В Вашингтоне же говорили, что переговоры были посвящены «поддержанию контактов между США и Россией». А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и вовсе решил не раскрывать содержание переговоров Нарышкина и Бернса.