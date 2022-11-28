Священнослужители УПЦ пойдут в суд из-за обвинений в связях с Россией

Священнослужители УПЦ будут судиться с депутатами из-за обвинений в связях с Россией

Священнослужители Украинской православной церкви (УПЦ) намерены судиться с депутатом Верховной Рады Соломией Бобровской и бывшим нардепом Андреем Лозовым из-за обвинений в связях с Россией. Об этом сообщает украинское издание LB.ua.

Архиепископ Пимен, руководящий Ровенской епархией УПЦ, а также протоиерей Виктор Земляной подают в суд иск о защите чести и достоинства. «Народная депутатка Бобровская и бывший депутат Лозовой на своих личных страницах в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) распространили посты, в которых прибегают к откровенной лжи и клевете», — говорится в заявлении Ровенской епархии.

Отмечается, что Лозовой заявлял о сотрудничестве священослужителей с ФСБ. Кроме того, экс-депутат утверждает, что ему известно о работе российской агентуры в Ровенской области. Бобровская же написала о том, что Земляной якобы сотрудничает с российскими журналистами.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) устроила обыски в Киево-Печерской лавре из-за песнопений о России. Кроме того, проверки прошли и в нескольких других храмах УПЦ. Впоследствии в СБУ заявили, что нашли в храмах «пророссийскую литературу».