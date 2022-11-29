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15:49, 29 ноября 2022Россия

Описано питание решившего отправиться в зону СВО российского мэра

Губернатор Забайкалья рассказал о питании в части, где проходит подготовку бывший мэр Читы

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Губернатор Забайкалья Александр Осипов побывал в военной части в поселке Песчанка, где проходят подготовку мобилизованные жители российского региона и, в частности, бывший мэр Читы Александр Сапожников, ушедший в отставку и решивший отправиться в зону спецоперации. Об этом пишет KP.RU.

Осипов рассказал, что встретился с экс-градоначальником и, помимо прочего, посетил вместе с ним солдатскую столовую — там им на выбор предоставили несколько первых и вторых блюд, множество салатов, различных закусок и кондитерских изделий.

«Это такая добротная, хорошая, качественная еда. Она без каких-либо таких избыточных "сластей" и изысков, но свежая, с хорошим количеством овощей, сытная. С нормальными продуктами», — описал питание губернатор и добавил, что сам он выбрал свекольник, гречку без мяса или рыбы и винегрет.

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В беседе с журналистами руководитель региона подчеркнул, что Сапожников не похудел и выглядит хорошо — у него «здоровый цвет лица и бодрый дух».

Ранее сообщалось, что бывший мэр Читы выехал в окружной учебный центр, где готовится очередное воинское формирование из мобилизованных и добровольцев. Там он будет работать «над восстановлением навыков».

21 ноября Сапожников официально оставил свой пост и объявил о решении отправиться в зону спецоперации.

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Варвара Кошечкина
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