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17:39, 29 ноября 2022Спорт

Выбежавшего на поле во время матча ЧМ-2022 фаната наказали

Sky News: выбежавшему на поле итальянскому фанату Ферри запретили посещать матчи ЧМ-2022

Фото: Molly Darlington / Reuters

Выбежавшего на поле во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 20221 года в Катаре между сборными Португалии и Уругвая итальянского активиста Марио Ферри наказали. Об этом в Twitter сообщил журналист Sky News Роб Харрис.

Харрис рассказал, что сотрудники полиции удалили фаната с поля и увели в отделение. На данный момент мужчина освобожден, о чем было проинформировано посольство Италии. Ему запрещается посещать оставшиеся матчи чемпионата мира-2022.

Ферри выбежал на поле на 51-й минуте встречи. В руках он нес радужный флаг ЛГБТ-сообщества. На футболке итальянца было написано «Спасите Украину» и «Уважение иранским женщинам».

Встреча между Португалией и Уругваем завершилась со счетом 2:0 в пользу европейской команды. Португальцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира, набрав шесть очков. Уругвай располагается на третьем месте, имея в активе одно очко.

Анастасия Борисова
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