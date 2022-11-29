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10:48, 29 ноября 2022Спорт

Джошуа сделал заявление о поединке с Фьюри

Боксер Энтони Джошуа выразил надежду на проведение поединка с Тайсоном Фьюри
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Tony O'Brien / Reuters

Британский боксер Энтони Джошуа сделал заявление о поединке с соотечественником Тайсоном Фьюри. Его слова доступны на YouTube-канале iD Boxing.

«Удачи ему в следующем бою. Потом, как мне кажется, он захочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона. В таком случае я буду драться с кем-то другим», — сказал Джошуа. Он выразил надежду, что они оба станут победителями в своих боях и тогда будут готовы сразиться друг с другом.

3 декабря Фьюри встретится с соотечественником Дереком Чисорой. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Боксеры поспорят за пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Фьюри — действующий чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. На его счету 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. Джошуа провел 27 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел три поражения.

Дарья Коршунова
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