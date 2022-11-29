Камерунского вратаря выгнали из сборной во время чемпионата мира
Вратаря сборной Камеруна Андре Онана выгнали из команды во время чемпионата мира. Об этом сообщает Football Espana.
Футболист покинул расположение команды из-за ссоры с главным тренером Ригобером Сонгом. Специалист просил Онана меньше рисковать и реже покидать вратарскую зону. Однако голкипер отказался выполнять требования тренера и был отстранен от матчей. Федерация футбола Камеруна попыталась исправить ситуацию и примирить стороны, но им не удалось убедить игрока.
На чемпионате мира Онана сыграл в первом туре группового этапа против команды Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу европейской сборной.
После двух матчей сборная Камеруна занимает третье место в турнирной таблице группы G и имеет в активе одно очко. Возглавляет квартет команда Бразилии с шестью очками.