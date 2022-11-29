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15:28, 29 ноября 2022Спорт

Камерунского вратаря выгнали из сборной во время чемпионата мира

Камерунского вратаря Онана выгнали из сборной из-за ссоры с тренером на чемпионате мира

Фото: Heuler Andrey / Globallookpress.com

Вратаря сборной Камеруна Андре Онана выгнали из команды во время чемпионата мира. Об этом сообщает Football Espana.

Футболист покинул расположение команды из-за ссоры с главным тренером Ригобером Сонгом. Специалист просил Онана меньше рисковать и реже покидать вратарскую зону. Однако голкипер отказался выполнять требования тренера и был отстранен от матчей. Федерация футбола Камеруна попыталась исправить ситуацию и примирить стороны, но им не удалось убедить игрока.

На чемпионате мира Онана сыграл в первом туре группового этапа против команды Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу европейской сборной.

После двух матчей сборная Камеруна занимает третье место в турнирной таблице группы G и имеет в активе одно очко. Возглавляет квартет команда Бразилии с шестью очками.

Дарья Коршунова
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