Камерунского вратаря выгнали из сборной во время чемпионата мира

Камерунского вратаря Онана выгнали из сборной из-за ссоры с тренером на чемпионате мира

Вратаря сборной Камеруна Андре Онана выгнали из команды во время чемпионата мира. Об этом сообщает Football Espana.

Футболист покинул расположение команды из-за ссоры с главным тренером Ригобером Сонгом. Специалист просил Онана меньше рисковать и реже покидать вратарскую зону. Однако голкипер отказался выполнять требования тренера и был отстранен от матчей. Федерация футбола Камеруна попыталась исправить ситуацию и примирить стороны, но им не удалось убедить игрока.

На чемпионате мира Онана сыграл в первом туре группового этапа против команды Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу европейской сборной.

После двух матчей сборная Камеруна занимает третье место в турнирной таблице группы G и имеет в активе одно очко. Возглавляет квартет команда Бразилии с шестью очками.