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12:53, 29 ноября 2022Спорт

Российский игрок НХЛ ответил на вопрос о получении гражданства США

Российский игрок «Каролины» Свечников заявил, что не собирается получать гражданство США

Фото: Matt Krohn / USA TODAY Sports / Reuters

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников ответил на вопрос о получении гражданства США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да нет, не собираюсь. А смысл?» — заявил хоккеист. Он отметил, что прожил в США не так много времени, как его соотечественники Александр Овечкин и Евгений Малкин, имеющие американские паспорта.

Свечников добавил, что на сто процентов чувствует себя русским. «Туда [в США] я приезжаю играть в хоккей, делаю свою работу. В Россию приезжаю сразу после сезона, чувствую себя дома», — поделился он.

Свечников выступает за «Каролину» с 2018 года. В текущем сезоне россиянин отметился 13 заброшенными шайбами и 9 результативными передачами в 22 матчах.

Ранее российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов также заявил, что не рассматривает возможность получения американского гражданства.

Дарья Коршунова
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