В Турции заявили о сотрудничестве с сирийской разведкой

Представитель президента Турции Калын заявил о продолжении контактов с разведкой Сирии

Разведки Турции и Сирии продолжают сотрудничество. Об этом сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью турецкому телеканалу AHaber.

«С Сирией мы поддерживаем контакт на уровне разведывательных управлений, глава нашей разведки обсуждает координацию с сирийским коллегой в рамках наших потребностей», — сказал он.

Калын отметил, что разведки продолжают контактировать для минимизации угроз, исходящих от террористических группировок, с которыми Турция борется в Сирии. Он добавил, что в первую очередь это касается запрещенной в Турции организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК).

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ об ударах по Сирии и Ираку и проведении военной операции на территории Сирии и Ирака. По его словам, Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии.

О планах Турции провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в котором Анкара обвиняет сирийских курдов.

Анкара признает ряд курдских формирований, в том числе Рабочую партию Курдистана, экстремистскими. С 1980-х стороны не раз заключали перемирия и нарушали их, но в 2015-м РПК отказалась идти на мир. После начала сирийской войны в начале 2010-х между курдами и турками регулярно происходят столкновения на сирийской территории.