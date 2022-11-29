Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 29 ноября 2022Мир

В Турции заявили о сотрудничестве с сирийской разведкой

Представитель президента Турции Калын заявил о продолжении контактов с разведкой Сирии

Фото: Rodi Said / Reuters

Разведки Турции и Сирии продолжают сотрудничество. Об этом сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью турецкому телеканалу AHaber.

«С Сирией мы поддерживаем контакт на уровне разведывательных управлений, глава нашей разведки обсуждает координацию с сирийским коллегой в рамках наших потребностей», — сказал он.

Калын отметил, что разведки продолжают контактировать для минимизации угроз, исходящих от террористических группировок, с которыми Турция борется в Сирии. Он добавил, что в первую очередь это касается запрещенной в Турции организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК).

Материалы по теме:
«Эту боль и ужас не передать словами» Как россиянка с детьми выживала среди сирийских боевиков и в лагере военнопленных?
«Эту боль и ужас не передать словами»Как россиянка с детьми выживала среди сирийских боевиков и в лагере военнопленных?
7 октября 2022
«Люди на платформе метались в панике» Пять лет назад Россию потряс теракт в метро Санкт-Петербурга. Кто за это ответил?
«Люди на платформе метались в панике»Пять лет назад Россию потряс теракт в метро Санкт-Петербурга. Кто за это ответил?
2 апреля 2022

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ об ударах по Сирии и Ираку и проведении военной операции на территории Сирии и Ирака. По его словам, Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии.

О планах Турции провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в котором Анкара обвиняет сирийских курдов.

Анкара признает ряд курдских формирований, в том числе Рабочую партию Курдистана, экстремистскими. С 1980-х стороны не раз заключали перемирия и нарушали их, но в 2015-м РПК отказалась идти на мир. После начала сирийской войны в начале 2010-х между курдами и турками регулярно происходят столкновения на сирийской территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине
Epson прекратит производить лазерные принтеры
Офицер рассказал о колоссальных потерях среди поляков в Донбассе
В Белоруссии суд отказался смягчить приговор по делу о попытке госпереворота
В Черном море выявили превышение нормы содержания мышьяка
Турбизнес попросил помощи в выплате долгов перед россиянами
Над пойманным ФСБ украинским шпионом начался суд
В Госдуме объяснили отказ Шольца поставлять танки Киеву
Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах
Щербакова рассказала о жизни с родителями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.