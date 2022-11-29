США оценили решение Польши не пускать Лаврова на саммит ОБСЕ

США заявили, что уважают решение Польши не пускать Лаврова на саммит ОБСЕ

Вашингтон уважает решение Польши о недопуске к участию в заседании глав МИД ОБСЕ министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает РИА Новости.

Он указал, что решение о выдаче виз «является суверенной прерогативой стран-членов организации». Дипломат уточнил, что на заседании Москву будет представлять российский посол.

Ранее в МИД России отметили, что решение Варшавы отказать Лаврову принять участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в польском городе Лодзь является беспрецедентным и провокационным, поскольку несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в условиях полного равенства.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что решение Варшавы вряд ли способно доставить дискомфорт для Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская сторона потеряет от этого меньше, чем ОБСЕ.