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21:25, 29 ноября 2022Мир

США оценили решение Польши не пускать Лаврова на саммит ОБСЕ

США заявили, что уважают решение Польши не пускать Лаврова на саммит ОБСЕ

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Вашингтон уважает решение Польши о недопуске к участию в заседании глав МИД ОБСЕ министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает РИА Новости.

Он указал, что решение о выдаче виз «является суверенной прерогативой стран-членов организации». Дипломат уточнил, что на заседании Москву будет представлять российский посол.

Ранее в МИД России отметили, что решение Варшавы отказать Лаврову принять участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в польском городе Лодзь является беспрецедентным и провокационным, поскольку несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в условиях полного равенства.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что решение Варшавы вряд ли способно доставить дискомфорт для Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская сторона потеряет от этого меньше, чем ОБСЕ.

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Марина Совина
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