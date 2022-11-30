Россиянам рассказали об изменениях с 1 декабря

С 1 декабря в России вступит в силу ряд законов и подорожают услуги ЖКХ

С 1 декабря в России произойдет ряд изменений. Среди них — подорожание услуг ЖКХ, обобщающий существующие нормы закон об иностранных агентах, снятие запрета на хаммамы и солярии в квартирах и другие нововведения, которые коснутся миллионов россиян. Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

По всей стране подорожают услуги ЖКХ

Правительство перенесло индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Как рассказали в Минэкономразвития, повысится размер платы за холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора. При этом предельное повышение цен не составит более девяти процентов.

9 % составит предельный уровень повышения цен на услуги ЖКХ с 1 декабря

«Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», — отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек с 1 декабря вырастет в среднем на 324 рубля. Вместе с тем окончательное решение о точном уровне индексации принимают региональные власти.

Как ранее отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, платежи за услуги ЖКХ не должны вырасти больше, чем на величину инфляции. Она также указала, что на плату за содержание и ремонт жилья, капитальный ремонт и радиоточку установление предельных тарифов не распространяется.

Госорганы обязали вести паблики в соцсетях

С началом этой зимы у госорганов появится еще одна обязанность: теперь они должны вести паблики в социальных сетях. Соответствующий закон вступает в силу 1 декабря.

Действие новой нормы распространяется также на подведомственные организации и органы местной власти. Предполагается, что чиновники будут отвечать в соцсетях на вопросы граждан.

У многих ведомств и госслужащих официальные страницы в соцсетях существовали и раньше, однако это не было для них обязательным. По замыслу авторов закона, нововведение сделает органы власти более открытыми и способными информировать граждан «в понятной и доступной форме».

Вступает в силу закон, обобщающий действующие нормы об иноагентах

С 1 декабря начинает действовать закон о контроле за деятельностью «лиц, которые находятся под иностранным влиянием». Он обобщает действующие нормы законодательства России об иностранных агентах, уточняя понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник» и «политический деятель». Помимо этого, документ устанавливает, кто может быть признан иностранным агентом, и вводит в России единый реестр иноагентов вместо четырех действующих.

Законом устанавливается и ряд запретов для иностранных агентов. Так, они не смогут получать финансирование от государства при осуществлении творческой деятельности. Физическим лицам, признанным иноагентами, будет запрещено преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях и осуществлять просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.

Вместо полиса ОМС теперь можно просто показать паспорт

С 1 декабря россиян ожидают изменения в системе обязательного медицинского страхования. Сведения о бумажном документе появятся в государственной информационной системе ОМС, и теперь вместо полиса гражданам достаточно предъявить удостоверение личности.

Лица без ОМС смогут получить электронный полис через портал «Госуслуги», несовершеннолетних россиян будут вносить в отдельную категорию, а новорожденным с 1 декабря документ начнут выдавать автоматически.

Fan ID становится обязательным для зрителей Российской премьер-лиги

Карта болельщика — (Fan ID), персональный электронный код, который должны получать зрители спортивных соревнований — теперь обязательна для посещения любых матчей чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги. Соответствующее постановление кабмина начинает действовать с 1 декабря.

Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. При этом точного указания, на какие соревнования нужен Fan ID, в документе нет — их список поручили утвердить правительству. Первоначально Fan ID спрашивали на пяти стадионах: «Фишт» (Сочи), «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Нижний Новгород», а теперь начнут и на остальных российских стадионах.

Карта болельщика призвана решить проблемы с безопасностью на трибунах во время официальных турниров. При ее сканировании можно увидеть, как прежде вел себя обладатель карты на матчах: если выяснится, что фанат нарушал правопорядок, попасть на стадион он не сможет.

Встать на налоговый учет теперь можно онлайн

Физические лица получили возможность встать на налоговый учет онлайн, через портал «Госуслуги». Соответствующие поправки в Налоговый кодекс начинают действовать с 1 декабря, сообщается на сайте Налоговой инспекции.

Для этого на портале нужно заполнить и подать заявление, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью физического лица. Свидетельство о постановке на учет с электронной подписью должностного лица налогового органа тоже придет через портал «Госуслуги».

Дети, живущие в семье опекунов, смогут ходить в одну школу

Со 2 декабря начинает действовать новый закон, по которому живущие в одной семье приемные дети получат право на зачисление в одну и ту же школу или детский сад.

Ранее такое право было только у родных братьев и сестер, сообщает официальный сайт Госдумы.

Администрация не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если туда уже ходит кто‑то из его семьи. Приемным родителям не придется рано утром развозить детей в разные места Вячеслав Володин председатель Государственной Думы

Студенты колледжей и техникумов получат первую работу при учебном заведении

Еще одно нововведение в сфере образования касается закрепления статуса учебно-производственных комплексов, создаваемых при средних специальных учебных заведениях, в которых студентов будут обучать практическим навыкам.

Соответствующий закон, который вступает в силу 2 декабря, позволяет учебно-производственным комплексам при колледжах и техникумах производить товары, выполнять различные работы и оказывать услуги по своему профилю. Прибыль разрешается направлять на развитие учебно-производственных комплексов и образовательных организаций.

В квартирах разрешили обустраивать хаммамы и солярии

С 1 декабря в России в квартирах жилых домов можно обустраивать хаммамы и солярии. При этом запрет на размещение в жилье бань и саун останется.

Поправки внесли в приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».