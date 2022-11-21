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02:43, 21 ноября 2022Россия

Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ с 1 декабря

Доцент Лебединская напомнила, что с 1 декабря подорожают некоторые услуги ЖКХ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила россиянам о подорожании некоторых услуг ЖКХ с 1 декабря из-за досрочной индексации тарифов. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Так, не более чем на 9 процентов увеличится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и твердых коммунальных отходов. В то же время, на плату за содержание и ремонт жилья, капремонт и радиоточку установление предельных тарифов не распространяется. По прогнозу Лебединской, платежи за услуги ЖКХ не должны вырасти больше, чем на величину инфляции.

При этом то, на сколько точно вырастут тарифы, пока неизвестно. Региональные власти должны согласовать этот вопрос до конца ноября.

Ранее аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева напомнила, что внеплановый рост тарифов ЖКХ станет вторым за 2022 год, хотя правительство страны после 1 июля обещало не делать этого в течение следующего года. Она объяснила, что изменение показателя происходит на фоне увеличивающихся издержек компаний в этой отрасли.

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Марина Совина
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