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03:44, 17 ноября 2022Экономика

Раскрыты последствия внепланового подорожания тарифов ЖКХ

Аналитик ИКСИ Киселева заявила о снижении потребительского спроса из-за роста тарифов ЖКХ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева напомнила, что с 1 декабря в России вырастут тарифы ЖКХ в среднем на девять процентов. В беседе с агентством «Прайм» она объяснила, как повлияет подорожание услуг на жизнь граждан.

Киселева напомнила, что внеплановый рост тарифов ЖКХ станет вторым за 2022 год, хотя правительство страны после 1 июля обещало не делать этого в течение следующего года. Она объяснила, что изменение показателя происходит на фоне увеличивающихся издержек компаний в этой отрасли. При повышении цен более чем на 20 процентов и при ограниченных возможностях субсидирования управляющим компаниям приходится содержать жилые помещения и инфраструктуру.

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Эксперт раскрыла последствия подорожания тарифов ЖКХ и заявила, что оно приведет к снижению потребительского спроса и уменьшению поддержки эконмического развития страны.

Ранее в России анонсировали подорожание ЖКУ. Минэкономразвития перенесло индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 года на 1 декабря.

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Марина Совина
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