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04:28, 17 ноября 2022Экономика

Россиян предупредили об изменениях в системе ОМС

Профессор РЭУ Финогенова заявила об изменениях в системе полисов ОМС с 1 декабря

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что с 1 декабря россиян ожидают изменения в системе ОМС. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Эксперт объяснила, что изменения предполагают консолидацию данных о пациентах, которых «обслуживают» на региональном и федеральном уровне. Изменения также обеспечат доступ к сведениям полиса, что облегчит оформление документов и увеличит эффективность обмена информацией между медучреждениями. Финогенова уточнила, что несовершеннолетних россиян намерены внести в отдельную категорию.

Специалист добавила, что лица без ОМС смогут получить электронный полис через портал «Госуслуги», а новорожденным с 1 декабря его начнут выдавать автоматически. Сведения о бумажном документе также появятся в ГИС ОМС. Кроме того, с 1 декабря вместо полиса граждане смогут предъявлять удостоверение личности.

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Марина Совина
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