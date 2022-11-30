Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 30 ноября 2022Мир

В Китае высказались о поставках оружия России

Посол КНР во Франции Лу Шае заявил, что Китай не поставляет России вооружения

Фото: Chris Wattie / Reuters

Китай не поставляет вооружения России. Такое заявление сделал посол КНР во Франции Лу Шае в интервью телеканалу BFMTV.

Дипломат выразил мнение, что Россия не нуждается в китайских вооружениях. При этом он подчеркнул, что Пекин занимает нейтральную позицию по ситуации на Украине и выступает за мирное решение конфликта.

«Мы хотим мира. Наша позиция по Украине — продвигать переговорный процесс», — заверил Лу Шае.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Пэт Райдер также заявлял, что ведомство не видит каких-либо признаков того, что Китай занимается поставками оружия России либо собирается начать этим заниматься в ближайшем будущем.

В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что лично предостерегал лидера КНР Си Цзиньпин от оказания помощи РФ в обход антироссийских санкций Запада. В частности, он пригрозил КНР остановкой инвестиций в ее экономику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США объяснили отказ поставлять Киеву оружие большой дальности
Иммунолог назвал отличительную особенность гриппа в этом году
Число пострадавших при ДТП в Астрахани возросло
Названа дата назначения нового председателя Счетной палаты
В Китае высказались о поставках оружия России
Пасечник снял ограничения на выезд из ЛНР
В Херсоне начали зачистки помогавших проводить референдум
В работе YouTube произошел сбой
Министр инфраструктуры Украины подал в отставку
Шольц предупредил об ответе за атаки на критически важную инфраструктуру Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.