Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден пригрозил КНР остановкой инвестиций в случае поддержки России

CBS: Джо Байден заявил о прекращении инвестиций в экономику КНР в случае поддержки России

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден пригрозил КНР остановкой инвестиций в экономику, если Пекин будет поддерживать Россию. Заявление американский лидер сделал в эфире телеканала CBS.

Байден уточнил, что во время телефонных переговоров с главой Китая Си Цзиньпином сообщил ему о риске прекращения «американских и других» инвестиций в страну, если она нарушит условия санкций против России.

«Я позвонил президенту Си и сказал: "Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку"», — уточнил Байден.

Ранее президент США сообщил, что у него нет доказательств того, что Китай поставляет оружие в Россию. Байден отметил также, что лично предостерегал лидера КНР Си Цзиньпина от оказания помощи РФ в обход антироссийских санкций Запада.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Заявление Ле Пен об ошибочном участии Парижа в антироссийских санкциях объяснили
Байден пригрозил КНР остановкой инвестиций в случае поддержки России
В сети вспомнили исчезнувшую из московского ресторана фреску со Сталиным
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Гимнастка сорвалась с высоты во время выступления в цирке и попала на видео
Уролог назвал основную опасность долгого воздержания от похода в туалет
Врач назвала безопасную дневную норму сахара
В Финляндии оценили возможность наплыва россиян с 19 сентября
Врач дал советы по частоте посещения детского стоматолога
Больше половины жителей ФРГ испугались непосильных счетов за газ и электричество
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.