Байден пригрозил КНР остановкой инвестиций в случае поддержки России

CBS: Джо Байден заявил о прекращении инвестиций в экономику КНР в случае поддержки России

Президент США Джо Байден пригрозил КНР остановкой инвестиций в экономику, если Пекин будет поддерживать Россию. Заявление американский лидер сделал в эфире телеканала CBS.

Байден уточнил, что во время телефонных переговоров с главой Китая Си Цзиньпином сообщил ему о риске прекращения «американских и других» инвестиций в страну, если она нарушит условия санкций против России.

«Я позвонил президенту Си и сказал: "Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку"», — уточнил Байден.

Ранее президент США сообщил, что у него нет доказательств того, что Китай поставляет оружие в Россию. Байден отметил также, что лично предостерегал лидера КНР Си Цзиньпина от оказания помощи РФ в обход антироссийских санкций Запада.