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20:31, 1 декабря 2022Спорт

Сборная Бельгии впервые за 24 года пропустит плей-офф чемпионата мира

Сборная Бельгии по футболу впервые за 24 года не вышла в плей-офф чемпионата мира

Фото: Albert Gea / Reuters

Сборная Бельгии по футболу не вышла в 1/8 чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бельгийцы пропустят плей-офф впервые за 24 года. В матче третьего тура ЧМ команда сыграла вничью со сборной Хорватии. Встреча прошла в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али» и завершилась со счетом 0:0. На 17-й минуте хорватский форвард Андрей Крамарич реализовал пенальти, однако арбитры отменили его.

Таким образом, Бельгия заняла третье место в группе F, набрав четыре очка. В следующую стадию турнира отправились хорваты, расположившиеся на втором месте с пятью очками, и марокканцы, ставшие лидерами группы с семью баллами в активе.

Сборная Марокко попала в плей-офф впервые за 36 лет. В решающем матче третьего тура команда обыграла канадских футболистов со счетом 2:1. Голами отметились полузащитник Хаким Зиеш и нападающий Юссеф Эн-Несири.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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