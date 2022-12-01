В Госдуме отреагировали на создание во Франции трибунала над Россией
Россия будет реагировать на создание против нее трибунала во Франции для расследования событий на территории Украины исходя из предпринятых шагов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Это все носит [характер] очередного политического демарша. Никто, конечно, не будет там представлен
«Я думаю, что нам [надо] сначала обратить внимание на те действия, которые они предпримут, а после этого принимать решение, какая должна быть реакция», — отреагировал парламентарий.
Алексей Чепа считает, что создание такого трибунала — это попытка сменить повестку для французской общественности.
«Создание этого трибунала [нужно] для того, чтобы попытаться объяснить своим избирателям необходимость тех действий, которые привели во Франции к экономическому и политическому кризисам. С другой стороны, хочется обратить внимание, что виновность властей Франции в том, что в 2013 году на Украине при попустительстве руководства Франции, которое выступало гарантом вместе с Польшей и Германией, произошел государственный переворот. Он привел к дальнейшим событиям, повлекшим десятки тысяч человеческих жертв. Хотелось бы, чтобы организаторы этого трибунала очень внимательно посмотрели на эти события. И дальше, чтобы они обратили внимание на поставки оружия, в том числе Франции, из-за которых сегодня гибнут мирные жители», — заключил депутат.
Ранее МИД Франции сообщил о начале создания специального трибунала в отношении действий России на территории Украины. К работе привлечены европейские и украинские партнеры, отметили в ведомстве.
30 ноября Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации объединенных наций (ООН).
Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя инициативу фон дер Ляйен о создании трибунала под эгидой ООН, назвал целью этой идеи попытку «дотянуться до замороженных российских активов», «покрыть свое беззаконие» и «прикрыться авторитетом ООН».