В Госдуме отреагировали на создание во Франции трибунала над Россией

Депутат Чепа назвал демаршем создание во Франции трибунала над Россией из-за Украины

Россия будет реагировать на создание против нее трибунала во Франции для расследования событий на территории Украины исходя из предпринятых шагов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Это все носит [характер] очередного политического демарша. Никто, конечно, не будет там представлен Алексей Чепа депутат Госдумы

«Я думаю, что нам [надо] сначала обратить внимание на те действия, которые они предпримут, а после этого принимать решение, какая должна быть реакция», — отреагировал парламентарий.

Алексей Чепа считает, что создание такого трибунала — это попытка сменить повестку для французской общественности.

«Создание этого трибунала [нужно] для того, чтобы попытаться объяснить своим избирателям необходимость тех действий, которые привели во Франции к экономическому и политическому кризисам. С другой стороны, хочется обратить внимание, что виновность властей Франции в том, что в 2013 году на Украине при попустительстве руководства Франции, которое выступало гарантом вместе с Польшей и Германией, произошел государственный переворот. Он привел к дальнейшим событиям, повлекшим десятки тысяч человеческих жертв. Хотелось бы, чтобы организаторы этого трибунала очень внимательно посмотрели на эти события. И дальше, чтобы они обратили внимание на поставки оружия, в том числе Франции, из-за которых сегодня гибнут мирные жители», — заключил депутат.

Ранее МИД Франции сообщил о начале создания специального трибунала в отношении действий России на территории Украины. К работе привлечены европейские и украинские партнеры, отметили в ведомстве.

30 ноября Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации объединенных наций (ООН).

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя инициативу фон дер Ляйен о создании трибунала под эгидой ООН, назвал целью этой идеи попытку «дотянуться до замороженных российских активов», «покрыть свое беззаконие» и «прикрыться авторитетом ООН».